Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declansat procedura de selectie pentru noul procuror general, in conditiile in care mandatul lui Augustin Lazar in acest post expira la sfarsitul lunii aprilie.



Potrivit MJ, noua procedura se desfasoara in perioada 13 martie - 5 aprilie, scrie Digi24. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13.03.2019 - 5.04.2019, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, vacanta incepand cu data de 28 aprilie", se precizeaza in anuntul publicat pe pagina de internet a ministerului. Candidatii pot depune cereri de inscriere pana la data de 28 martie inclusiv Cererile de participare la selectie vor fi insotite de declaratiile prevazute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor; un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie; un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european; minimum 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a candidatului participant la selectie. Cererile de participare la selectie vor fi insotite de declaratiile prevazute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor; un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie; un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european; minimum 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a candidatului participant la selectie. Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei la data de 29 martie, urmand ca in perioada 3 - 4 aprilie candidatii selectati sa sustina interviurile cu ministrul Justitiei. Rezultatele selectiei vor fi anuntate public pe data de 5 aprilie "Propunerea ministrului Justitiei va fi inaintata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului urmand ca, dupa obtinerea acestuia, ministrul Justitiei sa inainteze propunerea presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functia de conducere de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", informeaza MJ. ", informeaza MJ.

