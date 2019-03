Calin Popescu Tariceanu,a atras atentia, miercuri, ca Bucurestiul este sufocat de masini si ca daca ar fi primar, acesta s-ar ocupa "de dimineata pana seara doar de constructia de parcari".



"Am vazut zilele acestea un sondaj facut in Bucuresti, starea sistemului de sanatate a spitatalelor este una din primele trei teme de preocupare pentru bucuresteni. Pe primul loc: parcarile. Eu daca as fi primar va spun ca nu m-as ocupa de dimineata pana seara decat de constructia de parcari. Vedem cu totii traficul care e in Bucuresti. Am fost la Cluj, la fel. Numarul de masini s-a inmultit considerabil.

Oamenii vor sa se bucure ca au masina. In strainatate folosesc un numar impresionant scutere, motociclete, biciclete. Am vazut si la noi, dar foarte putin. Atunci sigur ca orasul e sufocat de trafic si trebuie construite mai multe parcari pentru a degaja strazile. As spune ca eu sunt mai mult preocupat de aceste probleme", a declarat liderul ALDE, potrivit Stiripesurse.ro.