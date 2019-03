Sectia pentru judecatori din CSM a precizat, miercuri, "ca ar putea sa existe indicii cu privire la incalcarea" de catre judecatorul Cristi Danilet din cadrul Tribunalului Cluj a unui articol din Codul deotologic al magistratilor.





Sectia a stabilit, cu o majoritate de 6 la 3 ca exista indicii cu privire la o incalcare a codului deontologic de catre judecatorul Cristi Danilet, scrie Ziare.com.

"Sectia a constatat ca ar putea sa existe indicii cu privire la incalcarea de catre domnul judecator Cristi Danilet din cadrul Tribunalului Cluj a normelor de conduita reglementate de art. 9 alin. 2 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor (6 voturi pentru si 3 impotriva) si ca nu exista indicii cu privire la incalcarea normelor de conduita reglementate de art. 17 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorirlo (5 voturi pentru si 4 voturi impotriva).", este decizia Sectiei pentru judecatori din CSM.

Discutia din CSM a aparut in cazul unei postari pe Facebook, din august 2018, in care Danilet l-a ironizat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care spunea ca persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI pot cere revizuirea sentintei.

Postarea lui Cristi Danilet:

"Ministrul Justitiei a emis in spatiul public niste idei in legatura cu o OUG pe care ar gandi-o cu privire la revizuirea hotararilor judecatoresti penale care s-ar intemeia pe protocoale si interceptari nelegale.

Acum, ca judecator specializat in materie penala, sa explic de ce ideile astea sunt traznite:

- judecatorii nu au stiut de existenta Protocoalelor. Secrete sau nu, ele au vizat doar aspectele informative din faza de urmarire penala. Or, pentru judecatori conteaza probele, nu informatiile. Asadar, pariez ca in Romania nu exista vreo hotarare judecatoreasca care sa aiba in continutul sau vreo referire la Protocoale;

- doar o instanta de contencios administrativ poate declara acele Protocoale ca nelegale. Acest lucru nu s-a intamplat pana acum. Dar, chiar daca un Protocol ar fi declarat nelegal de justitie (ministrul justitiei nu infaptuieste justitia, sa ne intelegem!), asta nu are cum sa influenteze legalitatea probelor din dosarele penale. Protocoalele sunt ceva (ele consacra in scris anumite cutume institutionale), iar probele obtinute in cauze penale concrete sunt altceva (iar acestea sunt admise, administrate si evaluate strict in baza codului de procedura penala);

- orice student la Drept afla in anul intai ca motivul de nulitate trebuie sa existe in momentul efectuarii actului, nu sa apara ulterior. Or, potrivit Codului de procedura penala valabil pana in 2016, procurorul putea sa apeleze la serviciile de informatii pentru aspecte tehnice cand nu avea mijloace de interceptare sau filaj. Deci, este legala luarea unor asemenea masuri pana la publicarea deciziei CCR din 2016;

- dosarele de care vorbeste domnul ministru sunt inchise acum, intrucat hotararile judecatoresti sunt definitive. Asta inseamna ca ele nu mai pot fi redeschise prin calea extraordinara de atac numita revizuire decat pentru motive aparute ulterior. Or, nu pot fi inventate cazuri de revizuire noi decat pentru dosare...noi", a scris Danilet pe Facebook.