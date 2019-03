Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat despre iesirea pe care a avut-o la adresa lui Florin Citu, ca este genul de om care spune ce are de spus si isi asuma afirmatiile, dar putea sa foloseasca "ceva, anumite ghilimele, in exprimare ca sa poata intelege exact ce a vrut sa transmita".



Chestionat daca raspunsul la aceste acuzatii cu apelative precum "urat si prost" este ce mai adecvat, Teodorovici a spus ca putea sa foloseasca anumite ghilimele pentru a se intelege exact ceea ce vrea sa transmita.

"Nu, categoric, puteam sa folosesc ceva, anumite ghilimele, in exprimarea mea ca sa poata intelege exact ce am vrut sa spun. Eu sunt genul de om care totusi imi asum ceea ce spun si care nu vreau sa ma dau asa, sa ma ascund dupa functie, pozitie, cand am de spus ceva, sa stiti ca spun, sunt responsabil de functia pe care o ocup, si nu fac excese si nu incalc nici legal, nu inseamna ca ce am spus sau felul in care am actionat... Nu spun asta pentru a-mi justifica mie iesirea mea, dar sunt convins ca si dumneavoastra aveti astfel de trairi, dar nu va manifestati", a spus Eugen Teodorovici, potrivit News.ro.

Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici l-a insultat miercuri, la dezbaterea bugetului pe 2019 in Comisiile de buget-finante, pe sentorul liberal Florin Citu, strigandu-i: "Esti frumos! Chiparosule! Dupa ce ca esti urat, mai esti si prost".