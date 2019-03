Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, dupa decizia CCR de admitere a sesizarii privind organizarea unui referendum odata cu alegerile europarlamentare de pe 26 mai, ca in prezent, se deschide calea organizarii unei consultari populare pe justitie, sau organizarea referendumului Fara Penali in functii publice.



"Curtea Constitutionala a Romaniei a decis astazi ca se poate organiza referendum in ziua alegerilor europarlamentare de pe 26 mai. In acest moment se deschide calea pentru organizarea referendumului pe justitie, sau pentru Fara Penali in Functii Publice. Avem toata increderea ca presedintele Klaus Iohannis va organiza acest referendum fundamental pentru Romania. De astazi avem toate sansele ca pe 26 mai, romanii sa poata vota nu doar pentru alegerile europarlamentare dar si pentru Fara Penali, pentru ca infractorii sa nu mai distruga Romania.Daca presedintele va dori sa initieze acest referendum am putea sa deblocam situatia din Romania.", a declarat presedintele USR Dan Barna, potrivit unui comunicat.

USR transmite ca in ultimii doi ani si jumatate, in Romania se discuta doar despre problemele lui Liviu Dragnea cu justitia si toate celelalte subiecte sunt tinute la limita legalitatii, cel mai bun exemplu este ce s-a intamplat cu bugetul in aceasta perioada.

Curtea Constitutionala se va pronunta pe 26 martie cu privire la constitutionalitatea textului propus de comitetul de initiativa sustinut de USR, iar ulterior va incepe procedura parlamentara, cu dezbateri in comisii si vot in plenurile Camerei Deputatilor si Senatului.

Initiativa Fara Penali in Functii Publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii."