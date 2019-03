Deputatul ALDE Varujan Vosganian l-a criticat, miercuri, la dezbaterile pe tema bugetului de stat, pe Klaus Iohannis.



"In opinia mea, ceea ce s-a petrecut in ultima luna este stanjenitor pentru calitatea vietii. Noi avem un presedinte pamfletar. Un presedinte care trimite catre Parlament pamflete, in care face aprecieri intesate de adjective , in loc sa discute fondul problemelor. Eu socotesc ca este pentru noi limpede ca ceea ce a facut presedintele Romaniei este doar o imagine publica.

Noi nu raspundem la pamflete, textul este generat si cuprinde calificative impardonabile pentru un presedinte care face evaluari cu privire la calitatea actului de guvernare, care foloseste sintagme apocaliptice, de tipul -bugetul rusinii nationale-, fara sa ne defineasca exact ce inseamna rusinea si cui ar trebui sa ii fie rusine in tara asta. Fiind vorba despre un pamflet noi l-am citit si ii trimitem inapoi pentru promulgare", a declarat Varujan Vosganian, miercuri in plenul reunit, potrivit Mediafax, citat de Stiripesurse.ro.