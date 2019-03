"Cand vine vreme rea, un om normal la cap se pregateste cu o haina de ploaie. Numai PSD vad ca vrea cu orice pret sa organizeze un carnaval", sustine senatorul PNL, Alina Gorghiu care transmite un avertisment dur pentru romani.



"PSD-istilor, ne bagati in belea!

Asteptati-va la ce e mai rau, voi care traiti si munciti in Romania!

PSD sustine in continuare bugetul – fantezie respins cu argumente forte de Presedintele Iohannis, asa ca maine in Parlament nu se schimba nimic. Majoritatea refuza orice dezbatere serioasa si sustine in continuare IN MOD IRESPONSABIL un buget care este construit pe fundamente gen crestere economica de 5,5% si inflatie de 2,8%.

Ce ruptura de realitate! INS tocmai a anuntat chiar azi – dimineata ca inflatia in februarie a fost de 3,83%.

Dar si mai periculoasa este incapatanarea de a miza pe o crestere economica de 5,5%. Nu ca nu doresc binele economiei dar chiar se aduna nori negri pe cerul economiei mondiale. Iar refuzul de a accepta realitatea ne poate duce direct in mijlocul unei crize.

Chiar ieri autoritatile de la Ankara au anuntat ca Turcia a intrat oficial in recesiune economica. Au avut 2 trimestre la rand scadere economica dupa jumatatea lui 2018. In 2017 aveau crestere economica de 7,4% si totul parea bine. Dar in 6 luni au ajuns de la crestere record la recesiune. Acum autoritatile organizeaza standuri pe strazi pentru a vinde populatiei alimente mai ieftine, pentru ca preturile in magazine au scapat de sub control.

Si nu sunt ei singuri cu probleme. Si in Germania sunt semnale de alarma. Acum putin timp s-a anuntat ca si Italia a intrat oficial in recesiune dupa 2 trimestre de scadere economica. Acolo sunt 1 milion de romani, remitentele lor sunt foarte importante pentru economia romaneasca.

Cand vine vreme rea, un om normal la cap se pregateste cu o haina de ploaie. Numai PSD vad ca vrea cu orice pret sa organizeze un carnaval", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.