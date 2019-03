Parlamentul a respins, miercuri, cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe 2019, trimisa de presedintele Klaus Iohannis, adoptand proiectul in forma trimisa initial la promulgare.



S-au inregistrat 245 de voturi "pentru", 115 - "impotriva" si 2 abtineri.

Presedintele Klaus Iohannis este obligat sa promulge legea bugetului de stat pe 2019, deoarece seful statului poate refuza promulgarea o singura data, ceea ce s-a intamplat deja.

Dezbaterile de miercuri asupra legii bugetului de stat pe 2019 au avut loc in conditiile in care Comisiile parlamentare de buget-finante au respins cererea de reexaminare formulata de seful statului, proiectul de buget fiind aprobat in forma initiala.

