USR saluta decizia Partidului Miscarea Populara de a sustine initiativa Fara Penali in Functii Publice printr-o propunere legislativa, insa juristii USR semnaleaza ca doar transpunerea in Constitutie ar garanta ca initiativa va deveni realitate si ca va produce efecte pe termen lung.





"Inca de la inceputul anului 2017, USR a analizat ideea depunerii unei propuneri legislative prin care persoanele condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, si care nu au fost reabilitate penal, sa nu mai poata fi alese in functii publice. Cu toate acestea, orice incercare de a include noi conditii la un nivel inferior celui constitutional ar putea fi considerata contrara normelor din Constitutie.

Chiar daca initiativa PMP ar fi adoptata de catre Parlament, ceea ce este foarte putin probabil in actuala legislatura, modificarile propuse ar putea fi abrogate la fel de simplu, deoarece procedura si numarul de voturi necesare pentru modificarea legilor sunt mult mai putin restrictive decat cele necesare pentru revizuirea Constitutiei.

«Ii multumim domnului Traian Basescu pentru sustinerea initiativei Fara Penali in functii publice. Sigur ca ne-am fi bucurat sa-l vedem in vara si in strada cand a fost adunat acel milion de semnaturi. Insa subliniez ca orice incercare de a introduce initiativa Fara Penali in functii publice, la un nivel mai jos decat cel constitutional, intra in coliziune cu normele din Constitutie.

Tocmai de aceea noi consideram ca doar referendumul constitutional si doar adoptarea unei initiative de modificare a Constitutiei poate sa raspunda acestei cereri legitime si foarte puternic verbalizate de 1 milion de cetateni: Fara Penali in Functii Publice. Daca reusim sa introducem acest principiu in Constitutie, urmatoarele alegeri vor permite sa vina in Parlament doar oameni integri, care sa nu aiba probleme penale si sa se ocupe de guvernare si legiferare in interesul Romaniei si sa nu poarte grija problemelor penale ale sefilor de partid, asa cum se intampla acum», transmite presedintele USR Dan Barna.

Curtea Constitutionala se va pronunta pe 26 martie cu privire la constitutionalitatea textului propus de comitetul de initiativa sustinut de USR, iar ulterior va incepe procedura parlamentara, cu dezbateri in comisii si vot in plenurile Camerei Deputatilor si Senatului.

Initiativa Fara Penali in Functii Publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: «Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii».

Art. 2 din Legea nr. 90/2001 prevede ca “Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Prin aceasta propunere legislativa (n.r. Lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul electoral), PMP n-a facut altceva decat sa adauge sintagma 'persoanele care nu au suferit condamnari penale' in toate legile electorale cu exceptia Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (n.r. Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei, Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale), mai exact in articolele care prevad categoriile de persoane care nu pot fi alese in functiile publice respective.

Introducerea acestei interdictii printr-o formulare necircumstantiata, care poate fi interpretata in sensul ca interdictia opereaza pe tot parcursul vietii persoanei condamnate, chiar si dupa ce consecintele condamnarii ar inceta prin reabilitare de drept sau judecatoreasca, prin amnistie post condamnatorie sau ca efect al unei legi de dezincriminare, contravine celor retinute de CCR prin Decizia nr. 304/2017, in sensul ca o atare interpretare ar reprezenta «o veritabila civiliter mortuus in privinta persoanei fata de care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru ca va avea efecte absolute si perpetue in privinta acesteia, aspect care, la randul sau, ar incalca marja de apreciere de care dispune legiuitorul in temeiul art. 16 alin. (3) din Constitutie»", se arata intr-un comunicat USR.