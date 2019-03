Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca "faptul ca azi suntem condusi de mafioti care au in spate hoti si evazionisti fiscali si trompete mediatice reprezinta un fenomen extrem de nociv, iar nota de plata nu va fi achitata de ei, ci de romanii obsinuiti care mai raman in tara noastra".



"Asa este - vine 'nucleara'!

Dupa ce ca toti cei acuzati de hotie si coruptie trebuie sa scape de pedeapsa (cu decizii CCR, ordonante de urgenta, prescriptii etc) - acum trebuie si evazionistii sa isi recupereze banii ! Adica in 2019 bietul Stat Roman este si 'batut si cu banii luati'! Cine a furat Statul neplatind taxe si impozite nu doar ca ramane liber si isi vede de treburile lui ca si inainte - acum trebuie sa ramana si cu banii furati!

Adica Al Capone a fost o victima - ca a fost bagat la inchisoare prin colaborarea intre IRS (Anaf - ul lor) si procurorul districtual din Chicago! Ati inteles? Sa ii dea banii inapoi!!



Cum? Pai se gaseste un 'Protocol' - clasic deja (care este semnat in baza legii ANAF si e in vigoare si azi) / adica faptul ca au furat milioane de euro prin evaziune fiscala nu conteaza din moment ce au fost prinsi de Parchet si de ANAF care lucrau intre ele pe baza unui protocol ! Ati inteles cum vine treaba?!

Dupa care urmeaza o ordonanta de urgenta prin care se desfiinteaza structura din ANAF care lupta contra marii evaziuni fiscale / si le da inapoi toate milioanele confiscate “bietilor” evazionisti ! “Patrihotii” isi fac datoria!

1. Cat am fost Prim Ministru am considerat evaziunea fiscala un flagel la adresa societatii romanesti si l-am combatut cu toate mijloacele legale / azi evazionistii primesc bani de la PSD (din subventia de la buget) , isi angajeaza jurnalisti (mai tineri sau mai batrani) , fac in continuare evaziune fiscal dar vor inapoi si banii sechestrati cand au fost prinsi

2. Eu nu m-am ocupat de protocoale / m-am ocupat de legi si de guvernarea tarii / in 2013, la propunerea Ministrului de Finante Daniel Chitoiu si a Presedintelui Anaf Gelu Diaconu , cu avizul vicepremierului Liviu Dragnea si al Ministrului Justitiei Robert Cazanciuc - am adoptat legea prin care am reorganizat ANAF si am infiintat o Directie speciala care sa lupte alaturi de Parchet pentru combaterea marii evaziuni fiscale

3. Procurorii nu au pregatire in domeniul fiscal si financiar - contabil / din acest motiv, in America si tarile UE, trebuie sa lucreze cu specialistii ANAF daca vor sa faca dosare corecte si care sa tina in instanta ( mie Uncheselu de la DNA mi-a facut dosar de evaziune scriind gresit definitia TVA si fiind umilit de judecatori in decizia de achitare)/ noua Directie din ANAF infiintata in 2013 a ajutat la inchiderea a zeci de mii de dosare aberante

4. In baza reorganizarii ANAF am obtinut in 2014 si 2015 venituri suplimentare la Bugetul de Stat de aproape 4 miliarde de euro - doar din combaterea evaziunii fiscale ( in conditiile in care am redus TVA, CAS si alte impozite) / unii din cei care faceau evaziune au fost prinsi si trimisi in judecata; altii s-au speriat si au inceput sa isi plateasca corect taxele si impozitele / dar teama le-a trecut acum - in 2018 la Buget s-au incasat venituri fiscale mai mici decat in 2015 ! Qed

5. 'Mogulii' prinsi cu evaziune fiscala de zeci de milioane de euro (furati in ani de zile de “activitate infractionala” au tacut in 2015-16 / din 2017 au inceput lupta sa scape de inchisoare / in 2019 vor sa isi ia si banii sechestrati de Parchet si ANAF inapoi / pentru asta fac un mic scandal prin presa si “fata lui Valcov de la ANAF” este gata sa actioneze

6. Nu stiam ce protocol au semnat Tiberiu Nitu si Gelu Diaconu - dar vazandu-l acum constat ca este in baza legii si pentru aplicarea legii; deci ii felicit pe amandoi! Avand in vedere ca amandoi au fost cu adevarat victime juridice si indepartati din functii in mod abuziv (constatat de judecatori) faptul ca acum sunt numiti “Binom” sau “paraditori” iti arata doar ca mizeria din Romania nu se asaneaza - doar se mareste in fiecare zi

Faptul ca azi suntem condusi de mafioti care au in spate hoti si evazionisti fiscali si trompete mediatice reprezinta un fenomen extrem de nociv - nota de plata nu va fi achitata de ei, ci de romanii obsinuiti care mai raman in tara noastra (in timp ce tinerii vor emigra scarbiti de mlastina puturoasa si ucigatoare care se intinde din ce in ce mai mult )!", a scris Victor Ponta pe Facebook.