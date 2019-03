Elena Udrea l-a criticat pe europarlamentarul PNL Siegfried Muresan pentru discursurile pro-Kovesi pe care le are acum, dupa ce ar fi ajuns in pozitia pe care o ocupa pe banii lui Gheorghe Stefan si la recomandarea Elenei Basescu.



"Toti cei din partidul lui Iohannis sunt protejati, iar discursul lor in favoarea doamnei Kovesi, in favoarea lui Coldea, nu e unul in care ei cred. Este un discurs care vine pe linie de partid si ei trebuie sa apere sistemul, pentru ca sistemul ii apara pe ei.

Ce i-as reprosa lui Siegfried Muresan este ca a venit in partid pe loc eligibil, fara a depunere nicun fel de munca in folosul partidului, a venit la recomandarea Elenei Basescu, a fost sustinut de mine, iar banii de campanie i-a primit de la Gheorghe Stefan. Ori, in conditiile acestea, sa ai tupeul sa mergi acum cu un discurs anticoruptie si pro Kovesi, arata mare ipocrizie", a spus, marti seara, la Antena 3, Elena Udrea, potrivit News.ro.