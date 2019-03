Liviu Plesoianu l-a criticat pe Frans Timmermans, dupa ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene a lansat un nou atac a adresa Guvernului Romaniei.



"Am deosebita placere de a anunta ca ii acord inalta distinctie de Doctor HORRORIS Causa prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Am luat aceasta decizie pentru a rasplati asa cum (chiar) se cuvine meritele deosebite ale marelui cavaler olandez al dreptatii:



1. E deosebit de ingrijorat de "afectarea luptei anticoruptie" din tara noastra, dar e ORB, MUT si SURD cand vine vorba despre mega-coruptia din tara sa. E deosebit de ingrijorat de modificarile legislative din Romania, dar nu e deloc ingrijorat de faptul ca bancile olandeze au spalat sute de miliarde de dolari, asa cum s-a aflat chiar zilele trecute in urma unei anchete realizate chiar in Olanda.

2. E deosebit de ingrijorat de "statul de drept" din Romania, dar se intretine cu semnatarul de protocoale secrete Coldea chiar in ziua in care CCR motiveaza pe larg neconstitutionalitatea respectivelor protocoale, protocoale prin care Justitia a fost ingenuncheata si prin care magistratii din echipele mixte au devenit benevol sclavii SRI.

3. Afecteaza independenta presei romanesti afirmand ca jurnalistii care relateaza despre abuzurile "unitatilor de elita" DNA nu fac bine ce fac si ca ar trebui sa se opreasca. De asemenea, ameninta ca, daca presa libera continua cu dezvaluirile, asta afecteaza imaginea justitiei si va atrage noi puncte negative in viitoarele rapoarte MCV.

4. Ne spune ca nu avem voie sa legiferam in acord cu vointa alegatorilor nostri, pentru ca nu l-am intrebat pe el mai intai daca ne permite.

5. Are impresia ca aroganta strigata poate sa tina loc de inteligenta si ca lozincile sale de #GAGA pot inlocui argumentele bazate pe date concrete.

6. Are impresia ca e un Zeu al noului Olimp de la Bruxelles, in vreme ce realitatea este ca e pur si simplu un Nimeni-in-Drum, cu rezultate electorale penibile in tara sa, un submediocru gonflat de birocratia europeana interesata, o nulitate agresiva care - lipsita fiind de orice fel de anvergura - n-ar trebui sustinuta pentru un post european mai important decat cel de rezerva de loctiitor de ajutor de deschizator de usa", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.