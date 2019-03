Fostul premier Mihai Tudose a anuntat marti seara, la Romania TV, ca vrea sa il dea in judecata pe Liviu Dragnea, dupa ce fostul sau sef a spus ca Pro Romania este un partid de "securisti".



"Omul e din alt film. Sa spuna ca sunt agent secret, ca sa il dau in judecata. Omul e plecat de acasa. Eu nu am fost nici in vie, nici la sorici. El e statul paralel, are oameni bagati si la ministere si la agentii. Eu incepusem sa ii dau oamenii afara si nu ii placea", a spus Mihai Tudose, potrivit Stiripesurse.ro.