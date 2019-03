Partidul condus de Dacian Ciolos, PLUS, a revenit marti cu noi precizari, dupa declaratiile facute recent de Oana Bogdan, afirmand ca "proprietatea privata este de neatins".





"Partidul PLUS considera ca proprietatea privata este de neatins.

Partidul PLUS crede fara rezerve ca dreptul la proprietate este un drept fundamental, care asigura premisele libertatii. In acelasi timp, dreptul la proprietate privata este o conditie pentru exercitarea initiativei private si pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimuleaza creativitatea si inovarea si creeaza astfel premisele pentru prosperitate in societate.

Asadar, credem ca statul are rolul fundamental de a proteja proprietatea privata, care asigura libertatea si democratia, iar pe de alta parte acela de a gasi, impreuna cu societatea, cele mai bune forme de protejare a bunurilor publice care depasesc sfera proprietatii private", se arata intr-un comunicat al formatiunii.