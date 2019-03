Europarlamentarul Maria Grapini solicita schimbarea Constitutiei astfel incat notiunea de tradare nationala sa fie clar definita.



"Ca sa aperi Romania de dubla masura pe care o incearca marii lideri europeni nu trebuie sa ai o anumita culoare politica,trebuie sa fii bun roman!

De aproape cinci ani combat in Parlamentul european prin sute de luari de cuvant si scrisori orice incercare de discriminare pe care o decid liderii politici a marilor tari si ai Comisiei.Din pacate alti romani cer discriminarea Romaniei!

Cred ca avem nevoie de modificarea Constitutiei pentru a defini clar ce inseamna Tradarea! Presedintele Romaniei trebuie sa ceara in Consiliu intrarea in Schengen si anularea MCV,o Inventie macovista ce nu este prevazuta in tratat!", sustine Maria Grapini, citata de stiripesurse.ro.