USR transmite ca Senatul a respins proiectul de lege, initiat de Senatorul USR Adrian Wiener si Deputatul USR Tudor Rares Pop, care prevede ca garzile efectuate de medici sa fie luate in calcul ca vechime in munca, diminuandu-se, simetric si echitabil, varsta standard de pensionare.





"In expunerea de motive, initiatorii legii subliniau ca “alocarea acestui timp de munca suplimentar si care nu are caracter ocazional, ci constituie o regula in unitatile spitalicesti, este de natura sa uzeze fizic si psihic intr-un grad mult mai mare persoanele ce desfasoara o astfel de activitate. Astfel, foarte frecvent medicii angrenati in serviciul de garda manifesta asa numitul sindrom burnout sau sindromul epuizarii profesionale ce apare in special la profesiile care implica o responsabilitate deosebita si interactiuni frecvente cu oamenii.”

«In timp ce dam pensii speciale unora care au plimbat hartii prin primarii sau prin Parlament iar altora le permitem sa iasa la pensie la 50 de ani, medicilor – care stau si 48 de ore legate in spital – refuzam sa le recunoastem munca. Medicii care efectueaza garzi aloca un timp de munca cu mult mai mare fata de alte categorii profesionale, iar legea noastra nu ar fi insemnat vreun privilegiu financiar special, ci – pur si simplu – recunoasterea muncii si a stresului suplimentar acumulat, an de an, in timpul garzilor. Legea creeaza doar posibililtatea ca doctorii sa iasa la pensie, la cerere, optional, incepand de la 60 de ani fara sa sufere penalitati», transmite Senatorul USR Adrian Wiener, de profesie medic, unul din initiatorii legii.

Colegiul Medicilor din Romania sustine asumat si neconditionat proiectul, considerandu-l unul 'corect si legitim'. Conform unui studiu al Colegiului Medicilor Bucuresti, 55% dintre medicii bucuresteni sufera de burnout personal, 52% de burnout profesional, 36% de burnout legat de interactiunea cu pacientul, iar 24% sufera de toate cele trei tipuri de epuizare in spital. Depasirea timpului legal de munca, coroborat cu desfasurarea unei activitati extrem de stresante si de epuizante din punct de vedere fizic si psihic, a dus la numeroase cazuri de deces prematur in randul medicilor.

Posibilitate de iesire la pensie cu cativa ani mai repede fata de varsta standard de pensionare ar fi folosita doar de medicii care au ajuns la capatul resurselor biologice si ca vor fi inlocuiti de specialisti tineri care, astfel, nu ar mai pleca din tara.

Senatul este prima camera sesizata", se arata intr-un comunicat USR.