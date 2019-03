USR impreuna cu PNL si PMP au depus o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor Publice Eugen Orlando Teorodovici, intitulata “Lacomia pesedista submineaza economia nationala”, pentru a sanctiona modul absolut catastrofal in care Guvernul Romaniei a conceput OUG114/2018, asa-numita “Ordonanta Lacomiei”.



"OUG114/2018 a avut efecte nefaste asupra economiei Romaniei. Primele companii afectate au fost cele cu capital majoritar romanesc. Consumatorii nu stiu nici astazi, la trei luni de la intrarea in vigoare a acestei ordonante, modul in care li se va calcula factura la gaze si la electricitate. Comisia Europeana a demarat etapele premergatoare declansarii infringementului impotriva Guvernului Romaniei deoarece, reglementarea din pix a pretului la productia interna de gaze naturale contravine normelor europene, nu este o masura care sa-i sprijine pe consumatorii vulnerabili si va distorsiona piata interna a gazelor naturale.

Exista mari semne de intrebare cu privire la sustenabilitatea Pilonului 2 dupa modificarea cerintelor pentru fondurile de pensii private privind capitalul social si cu privire la modul in care va fi gestionat noul fond de dezvoltare cu finantare din Trezorerie propus de PSD-ALDE in OUG114. In plus, indicele ROBOR nu a scazut asa cum Guvernul a preconizat dupa ce a impus o taxa pe activele bancare.

«Nu am uitat de OUG114 care a dat foc economiei! De fapt, aceasta Ordonanta nu a fost data in interesul Romaniei, ci a fost conceputa pentru interesele unui grup care vrea sa puna mana pe justitia si pe economia Romaniei. E nevoie sa reparam efectele, iar ministrii responsabili trebuie sa raspunda. Vrem sa dam un semnal angajatilor si intreprinderilor romanesti ca Parlamentul Romaniei este alaturi de ei si va repara raul facut de guvernul actual. Economia Romaniei trebuie lasata in pace sa creeze valoare, investitii si locuri de munca, nu sugrumata de revelatiile unor iresponsabili care au facut din economia romaneasca inamicul lor numarul 1», a spus Cristina Pruna, deputat USR.

Motiunea simpla a fost semnata de 104 deputati", se arata intr-un comunicat USR.