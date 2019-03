USR condamna decizia PSD-ALDE de a respinge propunerea legislativa a USR de a implementa, in mod corect si coerent a recomandarilor Comisiei de la Venetia, prin modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.



"«Prin pozitia adoptata in timpul dezbaterilor din Senat, PSD a facut scut in jurul Adinei Florea si a Sectiei Speciale de Investigare a Magistratilor incomozi si a celor care se opun incercarilor din ce mai ce mai stravezii ale penalilor de a controla justitia. Prin aceasta propunere legislativa, USR si-a manifestat fara echivoc optiunea pentru a apara independenta justitiei si statul de drept», transmite senatorul USR Vlad Alexandrescu.



Propunerea legislativa a USR ar fi transpus in cadrul legislativ al organizarii justitiei – in mod complet si coerent – recomandarile Comsiei de la Venetia, dupa cum urmeaza:

clarificarea independentei si stabilitatii procurorilor;

corectarea prevederilor privind durata perioadei de formare a magistratilor;

consolidarea procedurilor de numire si revocare a procurorilor de rang inalt, in sensul asigurarii unui rol mai important al CSM si al Presedintelui Romaniei si al contrabalansarii influentei disproportionate a ministrului Justitiei;

desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, care si-a dovedit deja rolul nociv, ca instrument de intimidare si hartuire a magistratilor indezirabili pentru regimul PSD -ALDE.

USR a depus, in octombrie 2018, un proiect de lege care transpune recomandarile Comisiei de la Venetia in legile justitiei", se arata intr-un comunicat USR.