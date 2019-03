Fostul ministru Raluca Pruna afirma ca se "desparte categoric de PLUS", neintelegand de ce formatiunea se lasa tarata in subiecte controversate.



"In ultimele saptamani am fost intrebata daca sunt de acord cu cele sustinute de PLUS, prin Oana Bogdan. Evident ca nu pot fi de acord. Ma despart categoric de PLUS pe care nu il inteleg de ce intra captiv intr-un subiect ales de Oana si care nu e ceea ce trebuie rezolvat in Romania.

Problema Romaniei nu este renuntarea la proprietate, ci in primul rand repararea efectelor nationalizarii - neterminata la aproape 30 de ani de post comunism. Asta as fi vrut sa aud de la PLUS in materia proprietatii, ca jurist si ca votant. Apelul la statistici din Occident unde din ce in ce mai multi oameni ar renunta la proprietate este de neidentificat in vreo statistica. Tara pe care Oana Bogdan si cu mine o cunoastem bine, fals invocata ca exemplu de schimbare de paradigma asupra proprietatii, este una in care procentul de proprietari a crescut mereu in ultimii ani. Peste 70% din belgieni sunt proprietari.

E pacat ca PLUS se lasa tarat intr-un asemenea subiect. E pacat de sutele de oameni care fac imaginea PLUS in moduri discrete si profesioniste, de tot efortul celor care am facut cu putinta PLUS si care nu ne putem regasi in noua lui arhitectura. E pacat ca oamenii noi in politica nu inseamna in primul rand sa ne ocupam fiecare de ceea ce ne pricepem sa facem. Un program politic este o oferta electorala. Si e bine sa fie clara, cu o viziune pe termen lung, cu argumente care sa tina si cu solutii credibile. Chestia cu Uber si belgienii care ar justifica un fel de renuntare la proprietate in Romania, printr-o alta maniera de a locui un spatiu, e atat de inexacta ca nu poate fi considerata o oferta serioasa. Colocuirea este mai degraba despre respectul celor care locuiesc impreuna un spatiu, nu despre renuntarea la proprietate. Ba mai mult, colocuirea presupune ca toti sa ne purtam ca niste ‘buni proprietari’ cu spatiul pe care il locuim impreuna.

PS: A pune in discutie idei emise de o persoana, nu inseamna a ataca persoana. A arata ca argumente si idei nu sunt fara fisura tine de o gandire critica, de un mod de a dezbate pentru a sublima idei care sa reziste criticii", a scris Raluca Pruna pe Facebook.