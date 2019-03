Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca Guvernul "nu va indrazni" sa adopte pe perioada Presedintiei Consiliului UE o ordonanta privind amnistia si gratierea, pentru ca UE ar declansa automat procedura de aplicare a articolului 7, care vizeaza suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliul Uniunii Europene.



"Luni Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a amanat votul pe motiunea contra lui Tudorel Toader. Trebuia sa fie miercurea trecuta. Miercurea trecuta nu au venit, au fugit. Majoritatea guvernamentala a fugit ca sa nu se adune cvorumul. Este clar ca, pe de-o parte, pare sa existe o majoritate impotriva lui Tudorel Toader, pentru ca deja lumea s-a saturat de Tudorel Toader. Acum, ca mai incearca unii sa-l glorifice, ca el nu accepta sa dea nu stiu ce ordonante sunt povesti de adormit copiii. Nu pot sa dea ordonanta privind amnistia si gratierea. Emiterea ordonantei privind amnistia si gratierea inseamna declansarea automata, in maximum o saptamana de zile, la nivelul UE a procedurii de aplicare a articolului 7 si am ajunge sa fim caz unic in istorie in care tara care detine Presedintia Consiliului UE risca sa-i fie suspendat dreptul de vot in Consiliul UE. (...) Cred ca nu ne va apara nimeni intr-o astfel de situatie. Cel putin pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE Guvernul acesta nu va indrazni sa dea ordonanta privind amnistia si gratierea, asa ca povestea cu Tudorel Toader care nu vrea sa dea ordonanta este o poveste de adormit copiii.

A fost distrusa complet orice autoritate, orice logica de functionare. Cadru legislativ se modifica de la o saptamana la alta. (...) In momentul de fata sistemul de justitie este aproape paralizat", a spus Ludovic Orban, la B1 Tv, citat de Stiripesurse.ro.