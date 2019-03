Reprezentantii PSD sustin ca, "in loc sa-i minta pe romani", presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa-si ceara scuze de la toti cei pe care "i-a afectat" prin blocarea bugetului.





"PSD constata ca presedintele Iohannis ii minte din nou pe romani in incercarea de a explica de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este doar un joc electoral pentru ca Iohannis stie bine ca bugetul va fi adoptat curand de Parlament fara ca el sa-l mai poata opri sa intre in vigoare.

Este un joc facut pe seama copiilor care nu si-au putut primi alocatiile majorate de la 1 martie 2019, asa cum prevazuse ordonanta Guvernului emisa la finalul lunii februarie.

Este de asemenea un joc politic facut de presedintele Iohannis pe spatele pensionarilor pe care ii minte la fel cum a facut-o si in trecut, spunand mereu ca nu mai sunt bani pentru plata pensiilor. Realitatea l-a contrazis insa de fiecare data. Pensiile au fost platite si majorate in avans fata de prevederile legale.

Este un joc facut de presedinte impotriva tuturor romanilor care asteapta investitiile din sanatate al caror buget este cu 6 miliarde mai mare fata de anul trecut si cu 16 miliarde mai mare fata de bugetul Guvernului Ciolos girat de presedintele Iohannis.

Iata cele mai mari trei minciuni enuntate de Iohannis:

Presedintele Iohannis a mintit cand a spus ca PSD ar fi putut creste alocatiile pentru copii. In realitate PSD a facut toate actele normative necesare pentru cresterea alocatiilor, insa pe toate Iohannis le-a blocat prin contestatiile facute la Curtea Constitutionala si prin retrimiterea legii bugetului la reexaminare in Parlament. Majoritatea parlamentara va face tot ce este posibil pentru a vota cat mai curand bugetul.

Presedintele Iohannis a mintit cand a spus ca PSD majoreaza cu intarziere pensiile. In realitate, pensiile au fost majorate in avans in luna iulie anul trecut, in loc de ianuarie 2019 si le va majora in avans in septembrie fata de ianuarie anul viitor.

In loc sa ii minta pe romani, Iohannis ar fi trebuit sa isi ceara scuze de la toti cei pe care i-a afectat in aceasta perioada", se arata intr-un comunicat al Partidului Social Democrat.