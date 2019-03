"Liviule, nu tine cu povestile astea cu care te plimbi prin presa de cativa ani de zile, povestea cu servicii e tot scoasa de la naftalina, o data la 2-3 ani, prima data cand eram candidat pentru pozitia de comisar european, pe care unii din PSD o voiau aceasta pozitie pentru Adrian Severin si atunci au inceput sa plimbe pe holurile Parlamentului European povestea asta cu servicii de informatii. Nu a tinut, PE m-a votat. Mai incolo, cand am devenit premier, dupa ce nu i-a convenit dlui Dragnea ce am facut noi la guvernare, pentru ca ii incurcam socotelile, a reinceput povestea cu strainii, dar de data asta s-a dus pe alt brand – Soros. Acum reia povestea cu ba Securitate, ba nationalism, ba servicii de informatii straine, tot felul de povesti din astea", a spus Dacian Ciolos, la Digi24, citat de Hotnews.ro.

Eu, ce i-am spus dlui Dragnea, i-am spus foarte serios. Noi, in PLUS, am cerut tuturor celor din conducere sa semneze o declaratie pe propria raspundere si care e semnata, ca nu au colaborat cu securitatea si cu alte servicii de informatii, (…), declaratii cu toate consecintele juridice daca oamenii astia mint. Astept sa semneze si dl Dragnea, sa vina sa-mi arate si, pe urma, mai discutam, Liviule, despre povestile astea! Si treaba asta cu tupeul, tupeul vine de la voi, de la PSD, tupeu fata de romani. Ei confunda suveranitatea cu autocratia