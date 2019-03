Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat luni la Bucuresti ca Romania putea sa aiba soarta Ucrainei, daca nu adera la Uniunea Europeana.



"Va pot spune ca am vazut Romania cu ochii mei si era complet diferita la sfarsitul anilor '80 si la inceputul celor '90. Daca imi spuneati atunci ca Romania va fi un stat membru al Uniunii Europene in 2007, v-as fi spus ca trebuie sa va internati la ospiciu, era imposibil ca asa ceva sa se intample. Dar poporul roman a facut acest lucru posibil. Si restul Uniunii Europene a facut acest lucru posibil. Si a fost un eveniment istoric. Nu este niciun dubiu pentru mine: daca nu faceati acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina, ar fi facut si in Romania", a declarat Frans Timmermans, potrivit Digi24.

Oficialul european a facut aceste afirmatii luni, in discursul pe care l-a rostit cu ocazia decernarii titlului de doctor honoris causa de catre SNSPA. Se refera, desigur, la invazia din estul Ucrainei si la destabilizarea politica care i-a permis lui Vladimir Putin ani la rand, pana in 2014, sa influenteze deciziile luate la Kiev.