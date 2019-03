Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca bugetul pe anul 2019 nu va fi modificat in Parlament.



"El a fost elaborat foarte bine si nu putem sa-l modificam din cauza mofturilor unui om care intamplator e presedintele Romaniei", a mentionat Dragnea, citat de jurnalul.ro.

In egala masura, liderul social-democrat a mai spus ca sedinta de guvern a fost amanata luni, intrucat "era nevoie si de avizul Consiliului Economic si Social. Conducatorii sau o parte dintre dumnealor nu sunt in tara si se vor intruni maine. Aceasta e explicatia pe care am primit-o si eu".