Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul premier Dacian Ciolos are tupeu si ar trebui mai intai sa raspunda daca are lageturi cu serviciile secrete.



"Pot sa fac orice, dar are ceva tupeu baiatul asta. El trebuie sa raspunda daca are vreo legatura cu niste servicii despre care l-am intrebat eu. (...) Nu am niciun fel de legatura... Este o tactica securista asta la Ciolos. Dacian, nu tine! O sa tot vorbim lunile astea", a declarat Dragnea, citat de jurnalul.ro.

In egala masura, chestionat daca este o problema ca sunt masoni in Pro Romania, raspunsul liderului social-democrat a fost: "Nu, e de bine".

Declaratiile survin dupa ce presedintele PLUS a sustinut ca vrea sa vada "declaratiile pe propria raspundere ale conducerii PSD care sa spuna ca nu au colaborat cu Securitatea niciodata si n-au colaborat cu servicii de informatii din tara si din strainatate".