Premierul Viorica Dancila sustine ca in perioada urmatoare urmeaza sa se faca o analiza a activitatii fiecarui ministru.



"In perioada urmatoare vom face o analiza pe fiecare domeniu a indeplinirii programului de guvernare, astfel incat fiecare ministru va face evaluarea activitatii pornind de la lucrurile realizate in cadrul programului de guvernare, lucrurile realizate in plus fata de programul de guvernare si ce avem de realizat in perioada urmatoare, bineinteles si cu o foaie de parcurs in ceea ce priveste ce mai avem de realizat", a spus Dancila, la finalul Biroului Permanent National al PSD, citata de stirileprotv.ro.

Potrivit digi24.ro, chestionata daca este multumita de activitatea ministrului de Justitie, sefa Executivului a mentionat ca "eu pot sa spun din punct de vedere al primului ministru, dar dupa cum stiti, suntem un guvern politic si trebuie sa avem in vedere ce sustine sau ce reproseaza coalitia de guvernare. Este nevoie ca fiecare ministru sa aiba sustinere politica".