Grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania din Senat a solicitat Biroului Permanent al Senatului sa intreprinda masurile necesare pentru finalizarea procedurii in cazul cererii de incuviintare a urmaririi penale a domnului Calin Anton Popescu Tariceanu, inaintata de Directia Nationala Anticoruptie la data de 7 noiembrie 2018.



"«Intelegem ca pentru PSD acest dosar este o buna metoda de a-l convinge pe dl Tariceanu sa respecte intocmai dispozitiile lui Liviu Dragnea dar nu putem accepta ca Senatul, camera superioara a Parlamentului Romaniei sa se transforme intr-o unealta de santaj. Stim ca Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt aliati impotriva justitiei, stim cu totii ca ambii intreprind tot ce le sta in putinta pentru a submina lupta impotriva coruptiei, insa nu vrem sa lasam ca mecanismele de functionare a camerei superioare a Parlamentului Romaniei sa fie pervertite de la rolul lor si folosite cu cinism pentru a asigura coeziunea coalitiei de guvernamant», transmite senatorul USR Adrian Wiener, liderul grupului USR din Senat.

Grupul USR considera ca tergiversarea finalizarii acestei proceduri este de natura a afecta grav credibilitatea Senatului Romaniei. In acest sens, grupul USR solicita Biroului Permanent sa puna in vedere Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari finalizarea in termen de 7 zile a raportului asupra cererii de incuviintare a urmaririi penale a domnului Calin Anton Popescu Tariceanu, inaintata de Directia Nationala Anticoruptie", se arata intr-un comunicat USR.