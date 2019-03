Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declatrat, duminica, la Calarasi, ca reexaminarea legii bugetului de stat pe anul 2019 ar putea fi votata miercuri, urmand a fi retrimisa "lenesului de la Cotroceni" pentru promulgare.



"Teoretic, miercuri ar trebui sa avem plen reunit, pentru a-i trimite din nou bugetul lenesului de la Cotroceni, poate gaseste pe cineva sa-i ia mana sa semneze", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro.

El a spus sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deoarece bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros.

"Klaus Iohannis nu e seful statului. E in mintea lui seful statului, pentru ca el actioneaza ca sef si el nu are dorinte, el are porunci si este foarte suparat si deranjat cand cineva indrazneste sa puna la indoiala poruncile. Nu, n-avem ce sa modificam, pentru ca bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros. Este doar dorinta lui, intentia lui, vointa lui de a intarzia cat mai mult aprobarea bugetului de stat pentru a face cat mai mult rau Romaniei", a mai spus liderul PSD.