Deputatul PSD Gabriela Zoana sustine ca numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european va declansa un scandal la nivel european.



"Graba celor care vor sa o impuna pe Kovesi ca procuror sef european pana la alegerile parlamentare din luna mai ascunde interese obscure, care se doresc a fi atinse prin incalcarea oricaror reguli statutare, profesionale si morale. Din acest punct de vedere, ma simt datoare sa amintesc tuturor, inclusiv sustinatorilor d-nei Kovesi, faptul ca, o procedura viciata de desemnare a procurorului sef european, va declansa un scandal la nivel european, mai ales in contextul in care unul dintre candidati nu intruneste conditiile profesionale cerute de regulament.

In aceste conditii, ceea ce risca Romania, in cazul numirii acesteia in functia de procuror sef european, este o imagine negativa pe termen lung, cu atat mai mult cu cat candidatul roman este cercetat penal in 19 dosare", a transmis deputatul PSD, Gabriela Zoana, conform unui comunicat de presa, potrivit Mediafax.

Gabriela Zoana considera ca se doreste impunerea Laurei Codruta Kovesi, "dincolo de procedurile institutionale".

"Intrucat am sesizat la nivelul Parlamentului European grave vicii de procedura in ceea ce priveste votul candidatilor pentru sefia Parchetului European, vot exprimat in cele doua comisii, LIBE si CONT, vicii pe care le-am semnalat anterior atat in presa din Romania, cat si in cadrul Parlamentului European, realizam ca ne aflam in fata unei tentative de impunere dincolo de procedurile institutionale a unui anumit candidat, pe considerente care ne scapa in acest moment", a mai adaugat aceasta.