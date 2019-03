Darius Valcov a dat de inteles duminica seara, la Antena3, ca BNR va avea un nou guvernator si o noua echipa de conducere.



"Daca spunem sa vina in tara, inteleg ca suntem rusi. Romania, sub administrarea BNR are 36 de miliarde de euro. Aproximativ 3 miliarde in aur. Restul in euro, dolari, etc., in depozit. Daca Romania vrea sa imprumute acum 33 de miliarde de euro, ar trebui sa plateasca aproximativ un miliard de euro pe an, pe zece ani. BNR obtine venituri in 2017 de -80 de milioane de euro. Cam asta este situatia in Romania, cand unii se cred mai destepti si pe viata intr-un anume loc. Imi doresc din tot sufletul ca noul guvernator si noua echipa de la BNR sa fie patrioti. Altfel, Romania nu va putea scoate capul din tarana", a spus Darius Valcov, potrivit Stiripesurse.ro.

Mandatul guvernatorului Mugur Isarescu la conducerea BNR expira in luna mai. Oficiali ai BNR au avut pozitii critice fata de unele masuri luate de Guvern, printre care OUG 114.