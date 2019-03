"Am intrat in Uniunea Europeana, foarte bine, dar nu suntem obligati sa mancam absolut toate e-urile, adica de ce am fi obligati? Poate reusim sa facem ca produsele agricole sa se prelucreze mai mult in Romania, ca noi suntem intr-o situatie foarte frumoasa, se recolteaza graul si cum se intoarce graul nostru? Napolitane, biscuiti, paine congelata. Noi luam pe grau atat si platim atat cand vine napolitana atat. Noi nu mai suntem in stare sa facem napolitane, ca suntem prosti? Adica suntem lenesi, nici vorba, lenesul e Iohannis, nu noi", a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a mai declarat ca urmeaza sa se infiinteze foarte curand Fondul suveran de investitii si Casa Romana de Comert.

"Urmeaza sa se infiinteze foarte curand Fondul suveran de investitii si Casa Romana de Comert, sa reusim si noi sa fim siguri ca atunci cand un copil musca dintr-un mar, sa fie curat, e exagerat ca ne dorim lucrul asta? Sau cand cumparam o rosie de la magazin sa aiba gustul ala de rosie si mirosul de rosie, sa fim siguri ca branza pe care o cumparam de afara are si lapte in ea", a declarat acesta.

"Ni s-a spus mereu ca nu avem ce sa facem. Pai de ce, ca pana la a pune mainile pe piept chiar avem ce sa facem, adica sa folosim acest pamant pe care il are Romania, inteligent si cu patriotism. Adica de ce nu putem sa refacem reteaua de aprozare in Romania?. O sa urle multi acum, ca e comunism. Nu, nu. Nu e pacat ca producatorii romani sa nu poata sa vanda marfa lor in magazinele care functioneaza in Romania? Nu e o rusine nationala asta? Sa ii vad ca tipa si pentru asta", a sustinut Dragnea, potrivit sursei citate.