Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Buzau, ca vrea sa vada de la Liviu Dragnea "declaratiile pe propria raspundere ale conducerii PSD care sa spuna ca nu au colaborat cu Securitatea niciodata si n-au colaborat cu servicii de informatii din tara si din strainatate", altfel acuzatiile lui raman "vorbe in pustiu".



"Liviu Dragnea, Sebastian Ghita, ceilalti care se plimba de cativa ani de zile pe la institutiile de forta si pe la serviciile de care vorbesc acum si cu care au avut treaba, nu gasesc alta scuza decat sa acuze ceea ce fac ei in partid spre ceilalti. Inainte de toate, vreau sa vad de la Liviu Dragnea declaratiile pe propria raspundere ale conducerii PSD care sa spuna ca nu au colaborat cu Securitatea niciodata si n-au colaborat cu servicii de informatii din tara si din strainatate. Asta am facut noi la PLUS, toti cei din conducere, in frunte cu mine, asta trebuie sa o faca si ei", a afirmat Dacian Ciolos intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Totodata, Ciolos a sustinut ca Liviu Dragnea "nu are altceva ce sa vanda decat povesti".

"Asta au facut de cand au ajuns la guvernare, au atacat justitia, au atacat statul roman ca sa isi rezolve problemele, Romania incepe sa devina tot mai mult un stat controlat de un partid. Vreau sa-mi arate Liviu Dragnea unde este bunastarea in buzunarul romanilor si in mana cui este buzunarul romanilor de un an si ceva. Faptul ca Dragnea se duce doar prin sud unde are garda pretoriana care il inconjoara si sta ascuns pentru ca nu are curajul sa iasa in piata publica in fata romanilor sa dea explicatii, arata halul in care a ajuns Dragnea in fruntea PSD-ului", a mai spus Ciolos.

Liderul PLUS a mai punctat faptul ca, momentan, prioritatea formatiunii pe care o conduce sunt "romanii care cred ca Romania poate sa stea demna in UE".

"Dragnea nu stie ce vrea de fapt, ba este european, ba vrea un coltisor pentru Romania. O sa aiba dansul un coltisor pentru dansul mai incolo un pic, deocamdata pe noi ne intereseaza cum facem sa stopam ciuma asta care duce Romania la sapa de lemn, prioritatea noastra sunt romanii care cred ca Romania poate sa stea demna in Uniunea Europeana", a mai precizat Ciolos.