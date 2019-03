Fostul deputat Sebastian Ghita a anuntat ca va candida la alegerile europarlamentare.



"Voi candida in fata romanilor, primul pe lista Aliantei PRM +PRU, indiferent de vehiculul politic cu care ne vom prezenta la alegeri. Cine vreti sa vorbeasca despre viitorul Romaniei, strainii? Voi candida pentru ca o voce romaneasca trebuie sa se auda tare si raspicat. Traiasca Romania mare, unita si suverana! Campania aceasta electorala nu este despre Europa, Bruxelles, si ONG-urile lui Soros, campania aceasta este despre noi, despre romani”, a declarat, duminica, la Romania TV, Sebastian Ghita.

Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au revocat, joi, ultimul mandat de arestare emis pe numele sau, decizia in acest sens fiind definitiva.

Sebastian Ghita a plecat din tara, in noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, si a fost prins la Belgrad in 14 aprilie 2017. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii, scrie News.ro.

Ghita, fost deputat PSD, a fost arestat de autoritatile sarbe timp de doua luni pentru posesie de documente falsificate si a fost eliberat pe cautiune.

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, sambata, contestatia formulata de reprezentantii Aliantei PRM + PRU la decizia BEC privind inscrierea in alegerile europarlamentare.

Liderul PRU Bogdan Diaconu a afirmat ca formatiunea va avea candidati proprii.