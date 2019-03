Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine necesitatea separarii prin lege a activitatii de justitie din Romania de activitatea politica.



Victor Ponta a declarat, duminica, la Botosani, ca modificarea legilor justitiei arata ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, vrea "sa fie el seful sistemului".

"Domnul Dragnea nu vrea sa nu se mai faca dosare politice. Vrea sa le faca el. El nu vrea sa schimbe sistemul, ci vrea sa fie el seful sistemului. De asta, prin noile legi s-au luptat sa puna ei sefii acum la parchet, sa le faca ei dosare altora. Asta este un cerc vicios care ne duce intotdeauna in acelasi loc si nu se termina niciodata. Ei cred ca e un mare esec pe zona asta si cred ca la un moment dat, nu stiu, in 2021, chiar trebuie sa adoptam o legislatie prin care justitia este justitie, politica este politica. Nici politica nu conduce justitia, nici justitia nu conduce politica. Nu am facut chestia asta in ultimii trei ani. Dimpotriva, Dragnea zice: 'Domnule, vreau eu sa fiu seful procurorilor, sa fac eu dosare, nu stiu... lui Iohannis'. Eu cred ca Dragnea vrea sa faca dosare si celor din PSD care mai deschid gura impotriva lui", a afirmat Ponta.

Liderul Pro Romania a spus, de altfel, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "e suficient de destept sa nu dea ordonantele pe care le doreste Dragnea".