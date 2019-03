Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca va emigra, in cazul in care Liviu Dragnea va deveni presedinte al Romaniei.



El a spus, duminica, la Botosani, ca Dragnea nu ar putea ajunge presedinte decat printr-o frauda masiva.

"Daca o sa fie presedintele Romaniei... Dumneavoastra credeti ca o sa fie Dragnea? Va intreb ca sa stiu sa ma pregatesc de emigrare, nu de altceva. Eu cred ca nu va fi din fericire. Nu poate sa devina Dragnea presedinte altfel decat printr-o frauda masiva. Printr-un vot democratic nu are cum sa ajunga, sunt convins de acest lucru, si daca Romania isi va alege presedintele printr-o frauda masiva, atunci...", a afirmat Ponta.

Acesta a precizat ca nu are proprietati imobiliare in strainatate, insa a spus ca, daca va fi nevoie, isi va cumpara o proprietate in Republica Moldova.