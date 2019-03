Liviu Dragnea a afirmat sambata ca este "un pro-european convins si un pro-american mult mai convins", subliniind ca tara noastra a dorit sa intre in Uniunea Europeana "pentru o viata mai buna, si nu pentru a revenit la frica si teroare".

"Sunt un pro-european convins si un pro-american mult mai convins, dar noi am vrut sa intram in Uniunea Europeana pentru o viata mai buna, pentru mai multa libertate, nu pentru a ne intoarce la frica si teroare. Am vrut sa intram in Uniunea Europeana pentru a avea acces la dezvoltare si pentru a avea un minim respect, nu cerem mai mult respect decat dam noi, decat oferim noi", a declarat Dragnea la Conferinta extraordinara a PSD Ialomita, potrivit Agerpres.

El a pledat apoi "pentru micul colt de lume" romanesc: "Ne-am purtat frumos si ne purtam frumos in continuare, cerem doar dreptul de fi ascultati, doar dreptul de a pune pe masa niste argumente, nu se poate ca tot ceea ce spunem noi, tot ceea ce facem noi, sa fie criticat, lovit, blocat, si ceea ce spun ceilalti, care inseamna o serie intreaga de minciuni, sa fie luate de bune, fara o minima verificare. Este mult ceea ce cerem? Este mult ca ne dorim si noi micul nostru colt de lume, al nostru?".

Dragnea a anuntat ca in judetul Ialomita pe diverse programe locale se va investi un miliard de lei, "dar tot nu este suficient".

"Mai avem mult de investit si mult de muncit pentru ca zeci de ani de zile aceasta tara a fost tinuta in noroi, in saracie si in subdezvoltare. Ritmul este bun, dar el trebuie sa continue", a mai declarat liderul PSD.