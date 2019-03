Fondul Suveran de Investitii este unul al ''jafului national'', dand posiblitatea ca acele companii, subevaluate la 2 miliarde de euro, "sa fie vandute unor proprietari din Israel sau Rusia", a afirmat sambata liderul Pro Romania, Victor Ponta.



''Vreau sa explic, fara sa fiu foarte tehnic, ce este Fondul Suveran al lui Dragnea - fondul jafului national. (...) Acest fond are drept sa vanda actiuni si active fara sa respecte legea privatizarii, adica direct. (...) Toate aceste companii au fost evaluate la 10 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro. Numai Hidroelectrica singura face 5 miliarde (...) O sa ne trezim cu niste proprietari din afara, nu stim cine, or fi din Israel, or fi din Rusia, de unde or fi, treaba lor. Problema este ca atunci, intr-adevar, domnii astia, care se bat la televizor cu caramida ce nationalisti sunt ei, sunt de fapt cei care o sa ne fure si o sa ne vanda tot ce a mai ramas national. (...) Eu stiu un lucru, si cred ca serviciile de informatii din aceasta tara stiu mult mai mult decat mine, ca banii in Israel vin. Nu-s bani acolo, ori vin din America, ori vin din Rusia", a afirmat Ponta intr-o conferinta de presa la Suceava.

El a sustinut, in acest context, ca "liberalii dorm", iar USR are alte probleme de rezolvat.

''Pe acest fond al jafului national, vad ca liberalii dorm, nu-i intereseaza (...) USR are probleme cu coruptia, cu nu stiu ce, O.K. O sa-i bage la inchisoare pe Dancila si pe Teodorovici. Si? O sa iau eu de la Dancila si de la Teodorovici 20 de miliarde de euro? Poate de la Dragnea pot sa iau 20 de miliarde (...) Domnul Toader Tudorel va asigur, ca-l stiu baiat destept (...) si nu va semna, va pune pe cineva sa semneze. Si noi ramanem, cand trebuie sa iesim din criza, fara ce ne-a mai ramas din economia romaneasca cu capital romanesc si, daca liberalii dorm, USR se ocupa cu inscrieri de aliante, atunci noi, cei de la Pro Romania, ne pregatim de contestatii in instanta legate de hotararea de guvern (...) si cu plangeri penale fata de cei care semneaza. (...) Speram sa salvam ce se mai poate salva din respectivele companii'', a mai sustinut fostul premier.