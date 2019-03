Liviu Dragnea a declarat sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare. Seful PSD a mai precizat ca bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros.



"Klaus Iohannis nu e seful statului. E in mintea lui seful statului, pentru ca el actioneaza ca sef si el nu are dorinte, el are porunci si este foarte suparat si deranjat cand cineva indrazneste sa puna la indoiala poruncile. Nu, n-avem ce sa modificam, pentru ca bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros. Este doar dorinta lui, intentia lui, vointa lui de a intarzia cat mai mult aprobarea bugetului de stat pentru a face cat mai mult rau Romaniei.

In vom retrimite la Cotroceni acestui domn, dac-l gasim acolo, sa-l semneze si sa-l promulge, sa se publice, pentru ca milioane de copii sa beneficieze de alocatii, programele de investitii sa inceapa sa se deruleze in forta, programele pe sanatate, unde s-au alocat sume uriase, sa inceapa sa se deruleze, pentru beneficiul romanilor. Daca guvernul nu adopta ordonanta, atunci o sa se intarzie. Dar eu sper ca guvernul sa-si doreasca sa aiba bugetul cat mai repede in vigoare sa se implementeze. (...) Daca este sedinta luni, sigur va fi pe inseamna ca asta (OUG pe plafoane-n.r.) poate unicul motiv”, a declarat Dragnea, potrivit realitatea.net.