"PSD constata ca presedintele Klaus Iohannis nu a dorit sa isi schimbe obiceiul de a isi lua o minivacanta in weekend si nici sa riste sa se faca din nou de ras spunand ca nu mai sunt bani de pensii, de aceea astazi si-a trimis consilierul sa ne spuna aceeasi poezie de anul trecut si de acum doi ani. Toti cetatenii Romaniei s-au convins ca in fiecare an si fara nicio intarziere, guvernarea PSD+ALDE a asigurat fara probleme banii de pensii, salarii sau pentru asistenta sociala. Iohannis a gresit de prea multe ori cu predictiile economice incat atunci cand spune ca economia va merge rau, putem fi siguri ca va merge bine!", se arata intr-un comunicat PSD.

In egala masura, social-democratii mai sunt de parere ca "Iohannis nu intelege economie".

"A dovedit-o chiar miercuri cand ne-a aratat ca nu stie sa citeasca un proiect de buget. Spunea ca administratiile locale vor primi cu un miliard de lei mai putin, desi in realitate proiectul de buget propune cu 4,6 miliarde in plus. Problema reala a comunitatilor locale nu e bugetul propus de PSD, care aloca bani in plus, ci faptul ca Iohannis a blocat bugetul. Din acest motiv, alesii locali nu pot colecta 100% din impozitul pe venit, ci doar 71,5% cum era prevazut in bugetul pe anul trecut. Tot din cauza lui Iohannis, primarii nu pot incepe investitiile noi, in valoare de circa 5 miliarde lei", mai arata ei, potrivit romanialibera.ro.