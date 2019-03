Deputatul PSD Doina Pana spune ca Viorica Dancila nu este "o agramata", ca absolut toata lumea face cate un dezacord si ca greselile gramaticale ale premierului sunt din cauza "gradului de oboseala".



Doina Pana, vicepresedinte PSD, a laudat-o pe Viorica Dancila, spunand ca a fost "hartuita" si supusa unei campanii foarte violente, "incercandu-se din toate puterile rasturnarea acestui Guvern din interior, dar si din afara".

Doina Pana afirma ca Viorica Dancila nu este "o agramata" si ca important este cum guverneaza ca prim-ministru, nu sa participe la vreo olimpiada de limba romana.

"Doamna Dancila nu este o agramata, la gradul de oboseala pe care il ai ca ministru, ca prim-ministru este si mai si, absolut toata lumea face cate un dezacord. Daca aveti curiozitatea sa il urmariti pe presedintele Klaus Iohannis, cred ca nu este aparitie in care sa nu faca unul sau mai multe dezacorduri, dar nu intereseaza pe nimeni. (...) S-a pus o presiune foarte mare asupra doamnei Dancila si probabil ca de ce vrei sa fii atent si sa nu faci dezacorduri, psihologic chiar ti se intampla. Dar, si daca ar fi asa, eu cred ca foarte important este cum guverneaza un prim-ministru, si nu participarea la olimpiada de limba romana. Si, insist, nu aceasta este doamna Dancila care apare reflectata in presa. Este nedrept ce s-a intamplat cu dumneaei”, a spus Doina Pana.

"Decat sa vorbesc liber si sa spun prostii mai bine sa am o hartiuta in fata si sa spun lucruri corecte”, a declarat luni premierul Viorica Dancila, in dezbaterile din Camera Deputatilor legate de ordonanta de urgenta 114.

Ulterior, PNL a postat pe Facebook un colaj video cu declaratii ale Vioricai Dancila in care face greseli gramaticale in timp ce isi citeste discursurile de pe foi. "Recunoaste - in sfarsit - ca spune prostii daca vorbeste liber, dar realitatea ne demonstreaza ca inclusiv daca citeste de pe foi spune prostii", spun liberalii.