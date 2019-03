Consilierul prezidential Cosmin Marinescu sustine ca exista pericolul ca banii din buget sa nu fie suficienti pentru a asigura necesarul pentru plata tuturor pensiilor.



"Analiza proiectului de buget arata subestimarea unor capitole de cheltuieli, sau chiar ajustari negative deliberate, asa cum s-ar putea sa stea lucrurile chiar in cazul pensiilor. De exemplu, in proiectul de buget pus in dezbatere publica pe 31 ianuarie, cheltuielile cu pensiile din Bugetul asigurarilor sociale de stat erau prevazute la 69,3 miliarde lei.

Dupa doar o saptamana, in bugetul adoptat de Guvern in 8 februarie, cheltuielile cu pensiile au devenit 68,1 miliarde lei, deci cu 1,2 miliarde lei mai putin. Aceste prevederi au fost apoi votate in Parlament, pe 15 februarie. Este deosebit de importanta clarificarea acestei situatii, care poate arata ca banii din buget nu asigura necesarul pentru plata tuturor pensiilor. Calculele ne arata cheltuieli cu pensiile subestimate cu circa 1,4 miliarde lei", a spus consilierul prezidential Cosmin Marinescu, citat de cotidianul.ro.