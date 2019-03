Comisia Europeana a notificat guvernul de la Bucuresti asupra faptului ca OUG114/2018 incalca dispozitiile Directivei privind gazele naturale si Regulamentului privind securitatea aprovizionarii cu gaze naturale, atentioneaza USR.



"Inca din luna decembrie USR a avertizat ca, prin infama ordonanta 114/2018, Guvernul incalca principiile europene de functionare a unei piete libere si nu a fost adoptata cu scopul de a-i proteja pe consumatorii casnici din Romania. Scaderea de pret a productiei de gaze naturale risca sa fie, de fapt, in avantajul catorva furnizori, iar consumatorul sa plateasca acelasi pret.

Comisia Europeana confirma astazi ca stabilirea preturilor din pixul unor politicieni pentru productia interna de gaze naturale contravine regulilor concurentiale din Uniunea Europeana. Aceasta notificare este un prim-pas catre declansarea unei proceduri de infringement. Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru a comunica la Comisia Europeana modul in care va reusi sa armonizeze legislatia interna cu cea europeana.



«USR a spus inca de cand a fost adoptata aceasta ordonanta ca va pune economia Romaniei pe butuci. Aprovizionarea cu gaze a tarii din resurse interne este amenintata, iar consumatorii cu venituri mici care trebuiau protejati au fost, in realitate, abandonati. Plafonarea pretului unui bun seamana, mai mult, cu o practica comunista, nu cu una europeana, acolo unde preturile sunt fixate in baza unui raport cerere-oferta. De fapt, aceasta Ordonanta nu serveste intereselor Romaniei, ci pe cele personale ale unui grup care a pus mana pe justitia si economia acestei tari si de care trebuie sa scapam cat mai repede!», a spus deputatul USR Cristina Pruna.

Guvernul trebuie sa adopte masuri reale de protectie a consumatorului cu venituri mici si sa implementeze strategii de reducere si optimizare a consumului de energie. PSD si ALDE au preferat, de fapt, sa-si arate in cel mai maiestuos mod cu putinta incompetenta si desconsiderarea cetateanului precum si a obiectivelor strategice ale Romaniei", se arata intr-un comunicat USR.