Premierul Viorica Dancila a tinut sa precizeze ca este de acord cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu are nimeni ”absolut nimic” cu persoana Laura Codruta Kovesi".



"Regulile privind procedura de selectie a procurorului european sunt reguli europene, trebuie respectate de toate statele membre. As vrea sa fac aici doua precizari. Sunt intru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Nu are nimeni absolut nimic cu persoana Laura Codruta Kovesi, dar in acelasi timp, ceea ce a aparut in spatiul public, declaratiile de la Curtea Constitutionala au ridicat anumite semne de intrebare. Atat timp cat asupra unei persoane, indiferent care este acea persoana, planeaza anumite acuzatii, acestea trebuie lamurite. De aceea Guvernul Romaniei, ministrul Justitiei, a avut aceasta retinere, de aceea nu am sustinut, nu a fost propunerea Guvernului si ministrul Justitiei a explicat foarte corect de ce nu am facut acest lucru.

Al doilea aspect pe care vreau sa il aduc in atentie este legat de informatiile care au aparut in spatiul public despre modul in care s-ar fi comportat Guvernul sau Presedintia rotativa. Vreau sa le spun tuturor ca noi avem un rol de mediator impartial si facilitator de consens, noi nu am spus la nimeni <<sustineti pe cineva sau nu sustineti pe cineva>>. Nici nu avem voie sa facem acest lucru", a spus Dancila in legatura cu scrisoarea trimisa de Tudorel Toader catre publicatia Financial Times, potrivit hotnews.ro.