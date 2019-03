Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca Sectia speciala de investigare a magistratilor a devenit stat in statul mafiot marca Dragnea&Toader, subliniind ca sistemul judiciar este aruncat in haos, acest haos fiind raiul sistemului mafiot cladit in Romania in ultimii ani.



"OUG 7 nu a fost abrogata in totalitate si Sectia speciala de investigare a magistratilor a devenit stat in statul mafiot marca Dragnea&Toader Abrogarea OUG 7, care a determinat proteste masive ale judecatorilor si procurorilor, sustinuti de universitari, studenti, actori si de tot mai multi oameni, era singura solutie care reducea, pentru moment, riscul incertitudinii si lipsei de stabilitate a legilor, tradusa pe scurt "nu stim azi ce va fi maine". Nu va lasati pacaliti!



Toader si guvernul mafiot nu au abrogat OUG 7, ci au adoptat o noua OUG, subjugand si mai mult procurorii: au taiat din atributiile procurorului general, care nu mai poate infirma rechizitoriile Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, scotand practic aceasta Sectie de sub controlul ierarhic al procurorului general Lazar. Daca scapa de Augustin Lazar, o sa adopte alta OUG, fix pe dos. Acum, noua OUG decide ca Sectia speciala nu va mai avea nicio opreliste in a face anchete „speciale” pentru a intimida si a descuraja procurorii si judecatorii independenti si curajosi. Va amintiti? Este Sectia unde procurorul Adina Florea care "nu a fost niciodata independent" este procuror sef adjunct si care ii cerceteaza pe comisarii Timmermans si Jourova pentru ca Guvernului mafiot PSD-ALDE nu ii plac rapoartele MCV si s-au gandit sa ne spuna ca or fi false. Tot Sectia aceasta o ancheteaza si pe dna Kovesi, in aceste zile in care se stabileste Seful Parchetului European, asa ca, imediat cum Parlamentul European a clasat-o pe primul loc, i-au mai trimis o citatie. Doar cateva exemple ale gandirii ticaloase marca Toader&Dragnea. Sistemul judiciar este aruncat in haos, iar haosul este raiul sistemului mafiot cladit in Romania in ultimii ani. Dar oamenii sunt destepti. Nici sistemul judiciar si nici actorii, studentii, mediul academic, toti ceilalti care sustinem protestele magistratilor nu ne vom lasa pacaliti de ticalosia marca Toader&Dragnea", a scris Monica Macovei pe Facebook.

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×