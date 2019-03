Intr-o postare pe Facebook, reprezentantii PSD sustin ca USR si PLUS nu ar trebui sa mai dea vine pe altii pentru propria incompetenta, mentionand ca motivul respingerii inscrierii aliantei fiind unul strict juridic.



"Motivul respingerii inscrierii aliantei este unul strict juridic, respectiv faptul ca nu a fost respectata procedura legala pentru inregistrarea celor doua partide in Registrul partidelor politice. Aceasta realitate juridica a fost constatata de o larga majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de catre cei 5 judecatori care fac parte din acest for decizional.



Daca cei de la USR si PLUS considera ca au fost nedreptatiti, trebuie sa aiba incredere in justitie si sa urmeze caile legale de atac pentru a-si apara punctul de vedere.

Pana atunci ramane o intrebare pe care trebuie sa si-o puna cetatenii acestei tari: Cum ar fi guvernata Romania de catre cei de la USR si PLUS daca nu sunt in stare nici macar sa-si inregistreze propriile partide, asa cum prevede legea?", arata PSD pe Facebook