Fostul ministru Vlad Voiculescu a anuntat, dupa ce BEC a interzis candidatura USR-PLUS la alegerile europarlamentare din mai 2019, ca Alianta va contesta decizia Biroului Electoral Central la instanta suprema.



"NU VOR PUTEA SA NE OPREASCA! Biroul Electoral Central - prin reprezentantii partidelor politice care detin majoritatea - au respins protocolul Aliantei 2020 USR PLUS.

CE VOM FACE NOI ACUM? Vom ramane impreuna! Vom ataca decizia la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Vom fi pe strazi, peste tot in tara, in fiecare zi, de acum pana in ziua in care tu vei putea sa le arati celor care vor sa distruga democratia in Romania ca nu mor caii cand vor cainii! CE POTI FACE TU ACUM?