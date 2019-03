Biroul Electoral Central a respins inscrierea Aliantei USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Aliantei. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice”, precizeaza sursa citata.





Comunicatul USR-PLUS:

"Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice. Dan Barna a fost ales presedinte al USR in octombrie 2017, in vreme ce Dacian Ciolos a fost ales presedinte PLUS in februarie 2019. Ambele partide au solicitat inregistrarea presedintilor la Tribunalul Bucuresti, dar pana acum nu au primit o decizie definitiva. Pentru acest motiv, BEC a respins cererea de inregistrare a Aliantei.

Este o decizie politica luata la presiunile regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea in Romania. N-au contat documentele juridice pe care le-am depus. N-au contat deciziile legale ale celor doua partide si vointa celor 14.000 de membri. Nu conteaza nici cele 200.000 de semnaturi pe care le-am strans. Ne-au respins cererea pentru ca lui Liviu Dragnea ii este teama de Alianta 2020 USR PLUS, de „Fara Penali“, de „Oameni Noi“, de tot ceea ce inseamna aceasta Alianta si de toate sperantele care sunt legate de ea.

Decizia Biroului Electoral Central de astazi inseamna un singur lucru: vor, cu orice pret si prin orice mijloace, sa ne impiedice sa participam la alegeri. Mai intai, au incercat, luni in sir, sa impiedice inregistrarea Miscarii Romania Impreuna (RO+). De data asta, blocheaza Alianta 2020 USR PLUS din motive absurde, total nedemocratice.

Ni se incalca dreptul de a fi votati, dar si dreptul romanilor de a vota. Este pentru prima oara, dupa 1990, cand este respinsa o lista care in sondaje se bucura de sustinerea a aproximativ 20% dintre romani. Este un act profund nedemocratic prin care se incearca sa fim scosi din procesul electoral. Ceea ce s-a intamplat la BEC este o politizare nepermisa a unui organism care ar trebui sa mentina echilibrul democratic. Indiferent de cate obstacole ne vor pune, noi nu ne vom opri.



Decizia BEC nu este definitiva. Vom contesta la Inalta Curte si avem incredere ca judecatarii vor indrepta abuzul comis de BEC. Vom merge mai departe si daca decizia ICCJ va fi defavorabila, chiar daca USR si PLUS vor fi nevoite sa candideze separat in alegeri. Vom strange din nou semnaturile, ne vom sprijini unii pe ceilalti. Vom merge alaturi in campanie si vom folosi toate resursele pe care le avem la dispozitie pentru a opri regimul Dragnea-PSD. Vrem o Romanie fara penali si fara hotie si suntem dispusi sa ne batem pana la capat pentru asta".