Judecatorul Cristi Danilet spune ca Tudorel Toader ”a procedat intr-un mod absolut mizerabil trimitand la Financial Times o scrisoare impotriva Codrutei Kovesi”. CSM trebuie sa reactioneze imediat, scrie Danilet pe Facebook.



”Un astfel de atac este fara precedent: un procuror roman este atacat in presa straina de un ministru al justitiei din Romania. Modul in care este furnizata informatia face ca atacul care este impotriva fostei sefe DNA sa fie indreptat impotriva intregului sistem de justitie penala.

Mai mult, faptele care i se imputa de ministru procurorului sunt contrazise de realitate, iar demiterea lui Kovesi a fost una politica, fara indoiala. Afirmatiile ministrului dovedesc disperarea unei parti a clasei politice si teama ca procurorul Kovesi sa ajunga sef al Parchetului European”, afirma judecatorul.

Ministrul Justitiei a declarat pentru HotNews.ro ca scrisoarea transmisa Financial Times in care arata ca Laura Codruta Kovesi nu ar trebui numita in functia de procuror european a fost trimisa in numele Guvernului.