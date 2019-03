Uniunea Salvati Romania transmite ca Legea lobby-ului promovata de ALDE a trecut, tacit, azi, de Senat. Legea s-a aflat pe ordinea de zi a plenului de luni, 4 martie, dar a fost retrimisa din nou la Comisii. Senatoarea USR Florina Presada avertizase ca retrimiterea ei la Comisii echivaleaza cu adoptarea tacita, in conditiile in care proiectul de lege avea ca termen ziua de 6 martie 2019.



"«E bizar ca pana acum nu au avut timp sa o discute si sa vina cu cateva amendamente, macar. Consiliul Legislativ face o serie de observatii pentru a face propunerea mai clara sau pentru a respecta normele de tehnica legislativa. Mi-e teama ca avem de-a face cu o lege care, practic, dezincrimineaza traficul de influenta, in conditiile in care definitiile din lege sunt neclare, regimul sanctiunilor si contraventiilor e la fel de neclar. Daca dl Tariceanu dorea cresterea transparentei actului decizional, ar fi trebuit sa spuna in proiectul sau ca fix atributiile din contractele de lobby sunt cele care ar trebui sa fie publice si ca ar trebui declarata toata cifra de afaceri obtinuta din contractele de lobby, chiar daca cheltuielile 'de lobby' nu depasesc 100.000 euro», spune Senatorul USR Florina Presada.

Dupa ce nu s-a regasit pe ordinea de zi de azi, proiectul Legii Lobby-ului urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor, Senatul fiind prima camera sesizata", se arata intr-un comunicat USR.