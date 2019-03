Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca functia unei rezerve de aur consistente pastrata in afara tarii nu se mai justifica, iar Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala fata de anii 1999 - 2002, cand a fost facut transferul rezervei de aur la Londra.



"Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala fata de anii 1999 - 2002, cand a fost facut transferul celor 61 de tone de aur la Londra. Romania este credibila, are o solvabilitate mult mai consistenta, mai solida fata de acum 19 ani. Suntem stat membru al Uniunii Europene si NATO, avem o economie de piata deplin functionala, avem o crestere economica robusta si sustinuta an de an si avem una dintre cele mai mici datorii publice. Romania are rezerve internationale consistente, aproximativ 32 de miliarde de euro, constituite la nivelul BNR, din care rezerva de aur inseamna doar 3,8 miliarde de euro. Prin urmare, functia unei rezerve de aur consistente pastrata in afara tarii nu se mai justifica. Romania vrea sa faca exact acelasi lucru pe care l-au facut deja sau urmeaza sa il faca si alte state precum Germania, Austria, Belgia, Olanda sau Elvetia. Atunci presedintele ar trebui sa acuze si aceste state, pentru ca fac acelasi lucru", a spus Dancila intr-un interviu la Antena 3, intrebata cum ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD ca vrea sa puna mana pe rezervele de aur ale tarii, care acum se afla la Londra.

Intrebata cum evalueaza ea economia Romaniei in conditiile in care presedintele a spus ca este un dezastru, premierul a raspuns ca mersul bun al economiei "este dovedit de cifrele oficiale si de faptele guvernarii".

"Este cineva care poate nega cresterea economica din ultimii doi ani sau cresterea PIB-ului cu aproximativ 60% in ultimii sase ani? Poate cineva nega cresterea veniturilor populatiei, cresterea pensiilor, salariilor din sanatate, din educatie? Sa spui ca Romania este un dezastru economic, in conditiile in care cifrele oficiale arata progresul, arata nu doar o lipsa de respect pentru adevar, dar si o lipsa de responsabilitate. Detinem Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene si aceste declaratii nu raman doar in Romania si pot genera neincredere. Eu cred ca un om responsabil nu poate sa aduca prejudicii de imagine tarii sale cu lucruri care sunt departe de adevar", a afirmat premierul, potrivit Agerpres.